«Он сделал нас лучше» — Актриса Светлана Крючкова о Сергее Юрском

, 17:37 Эксклюзивное интервью 29

Народная артистка РСФСР поделилась воспоминаниями и знаменитом артисте.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Кирилл Каллиников

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Скончался Сергей Юрский 12

Смерть Сергея Юрского не оставила равнодушными никого из тех, кто близко знал легендарного артиста. Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова в интервью Пятому каналу рассказала, каким она запомнила мастера сцены. Она почтила память известного режиссера и актера и принесла соболезнования его родным.

— Ушел гений от нас. К сожалению, при жизни мы это говорим редко, я говорила это. Не знаю, часто ли он это слышал, потому что он был, конечно, человек космический. Он знал про нашу жизнь, про нашу землю, про наш мир, больше, чем каждый из нас, чем каждый из актеров... Он всегда говорил о бытии и никогда о быте, — рассказала артистка.

Крючкова подчеркнула, что Юрский умел менять людей. После просмотра его спектаклей каждый зритель задумывался о собственной жизни и своем месте в этом мире. Он был не только легендарным актером и режиссером, но еще и «совестью театра», которая уберегала всех его работников от подлых поступков.

— Он что-то знал, что нам не дано, у гения это называется озарение. Я всегда ходила, когда он приезжал с любой программой. Пушкина непревзойденно он читал — непревзойденно. Для меня Пушкин ассоциируется только с ним... От него было не оторвать глаз и, главное, не оторвать души. Он сделал нас лучше. Он был совестью. Когда он был в театре (они с Наташей) — это была совесть театра. После ухода Копеляна, который назывался «совестью БДТ», вот Юрский и Тенякова — это была совесть театра. При нем нельзя было делать подлые вещи. А ушла совесть, ушел гений… Светлая память и глубокие соболезнования его семье, — сказала актриса.

Народный артист России Сергей Юрский скончался рано утром 8 февраля от остановки сердца.

Ранее Пятый канал сообщал, что главный художник БДТ им. Товстоногова Эдуард Кочергин рассказал в интервью, что для него значит уход из жизни народного артиста Сергея Юрского.

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Скончался Сергей Юрский 12
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