В США назвали С-300 в Сирии серьезной угрозой для Израиля

Американское издание The National Interest назвало российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, находящиеся на вооружении сирийской армии, серьезным вызовом для Военно-воздушных сил Израиля. Автор статьи полагает, что Москва может использовать этот вид вооружений в качестве инструмента давления на Тель-Авив в вопросе сирийского урегулирования.

Решению Минобороны РФ передать Сирии ЗРК предшествовало крушение 17 сентября 2018 года российского самолета-разведчика Ил-20, который был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. Тогда израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар ПВО Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

Кроме того, Израиль явно зачастил с авиаударами по территории Сирии в последнее время, однако сирийским системам ПВО удается успешно отражать эти атаки благодаря российскому вооружению.

Как сообщал Пятый канал, 21 января в результате авиаудара Израиля погибли четверо сирийских военнослужащих, частично был поврежден аэропорт Дамаска.