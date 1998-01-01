18-летний владелец «перевернутых Жигулей» хочет встретиться с Илоном Маском

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Ставропольский студент Сергей Артюшенко, который поразил Илона Маска своим изобретением, признался, что мечтает пообщаться со знаменитым гендиректором компаний SpaceX и Tesla.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

18-летний владелец «перевернутых Жигулей», которые оценил Илон Маск, рассказал о своем изобретении и дальнейших планах. Сергей Артюшенко признался, что не ожидал внезапной славы. Он был бы рад встретиться со знаменитым гендиректором компаний SpaceX и Tesla и пообщаться. Артюшенко уверен: два «изобретателя» нашли бы, что обсудить.

— Было бы неплохо (встретиться и поговорить с Маском — прим. ред). Я, в общем-то, за любой кипиш, — заявил студент.

В беседе с корреспондентом Пятого канала «герой дня» также рассказал, чего ему стоило переделать старую «семерку». Оказывается, идею «перевернутых Жигулей» он позаимствовал у водителя из Новосибирска. Вслед за ним он изменил конструкцию собственной машины: сделал так, чтобы двигатель оказался в багажнике. Новое оборудование обошлось «самоделкину» в 300 рублей.

— Дело было год назад. Брат (передаю ему привет) купил себе «семерку». Классика, с виду как «кирпич». Можно было с ней что-то сделать. У меня была идея поменять переднюю часть автомобиля с задней, ну и, соответственно, изменить вид, — поделился Артюшенко.

Также студент добавил, что планирует вернуть свой автомобиль, который отправили на охраняемую стоянку.

Ранее Пятый канал рассказал, что автоинспекторы разыскали и оштрафовали водителя «перевернутых Жигулей». Изобретение студента стало хитом в сети после публикаций видео. Телеканал НТВ опубликовал кадры на своей странице в Twitter и спросил мнение у основателя Tesla Илона Маска. Тот по-русски назвал идею «офигенной».

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