Планы Киева нанести удары по ВС РФ в Сирии оказались рассекречены
WP: ВСУ планировали скрытые удары по ВС РФ в Сирии
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru
Такая информация появилась из слитых секретных документов Пентагона. Каким образом киевский режим намеревался ударить по российским военным?
ВСУ планировали нанести удары по российским войскам в Сирии. Судя по секретным файлам Пентагона, целью украинской разведки были скрытые атаки на российские военные объекты и нефтяную инфраструктуру. Наносить удары Киев планировал с помощью беспилотников. Подключить к этому хотели курдские вооруженные формирования.
Кроме того, как пишет The Washington Post, Украина могла избежать серьезных потерь под Артемовском. США советовали Киеву отступить и сохранить людей и технику. Но там западных кураторов осушались.
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