Такая информация появилась из слитых секретных документов Пентагона. Каким образом киевский режим намеревался ударить по российским военным?

ВСУ планировали нанести удары по российским войскам в Сирии. Судя по секретным файлам Пентагона, целью украинской разведки были скрытые атаки на российские военные объекты и нефтяную инфраструктуру. Наносить удары Киев планировал с помощью беспилотников. Подключить к этому хотели курдские вооруженные формирования.

Кроме того, как пишет The Washington Post, Украина могла избежать серьезных потерь под Артемовском. США советовали Киеву отступить и сохранить людей и технику. Но там западных кураторов осушались.