Передвижная выставка «Сирийский перелом» проследует по Транссибирской магистрали

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» отправится 23 февраля, в День защитника Отечества, по Транссибирской магистрали. По маршруту следования в каждом из 61 населенного пункта состав будет находиться на протяжении нескольких часов, чтобы все желающие смогли ознакомиться с экспозицией, представляющей оружие и предметы быта боевиков, сражавшихся против правительства арабской республики.

— Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне , — говорится в сообщении Минобороны.

В состав поезда входят 18 вагонов, перевозящих свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в сирийском Алеппо в городской больнице, где все оборудование и коммуникации были уничтожены террористами, заканчивается ремонт.