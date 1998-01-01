Видео: Ремонт крупной городской больницы заканчивается в сирийском Алеппо

В сирийском Алеппо восстанавливают многопрофильную больницу, которая серьезно пострадала во время войны. Долгое время здание удерживали боевики. В подвале у них располагались штаб и склад с оружием. Оборудование медицинского центра было полностью уничтожено.

Привести больницу в порядок строители планируют в течение месяца. Но некоторые корпуса уже работают. В том числе приемное отделение, куда ежедневно приходят сотни пациентов с детьми.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские военные усилили контроль за сирийским Манбиджем.