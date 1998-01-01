ЕС готовит санкции, связанные с инцидентом в Керченском проливе

Евросоюз согласовал санкции против восьми человек, связанных с инцидентом в Керченском проливе, сообщает «Экономика сегодня». Как пишет издание, информацию предоставил Bloomberg, представителям которого удалось пообщаться с источником, побывавшим на встрече послов стран ЕС.

Анонимный источник не стал раскрывать имена восьми человек, которые могут попасть под санкции ЕС, но указал, что информацию вероятно обнародуют 18 февраля в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. При этом имена могут все равно оставить в тайне, так как к 18 числу не все правовые процедуры будут закончены.

Ранее Пятый канал передавал слова Дмитрия Пескова о смягчении американских санкций.