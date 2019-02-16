Мать Децла рассказала, что могло стать причиной смерти музыканта

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Мать рэп-исполнителя подчеркнула, что он не мог умереть из-за приема запрещенных веществ или алкоголя.

Фото: ВКонтакте @russianrastamafia

Тема:
Умер рэпер Децл 56

Мать рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) рассказала, почему умер легендарный музыкант. По ее словам, причиной смерти стали перенагрузки.

— Причина смерти — перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога, — передают слова Ирины Толмацкой РИА Новости.

Она подчеркнула, что причиной смерти Децла не мог стать прием запрещенных веществ или алкоголя, поскольку эксперты подтвердили, что в крови их не обнаружили.

Хип-хоп исполнитель умер во время выступления в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Похороны музыканта состоялись 6 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что отец Децла ответил интернет-пользователям, которые критикуют его сына.

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