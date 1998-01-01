Видео: Страшная метель накрыла несколько регионов Поволжья

Жители сразу нескольких регионов Поволжья оказались в ловушке из-за сильнейшей метели и гололедицы. Об опасности предупредили в МЧС: из-за непогоды возможны сбои в работе объектов энергетики и связи, без транспортного сообщения рискуют остаться Татарстан, Самарская, Ульяновская и Саратовская области. Впрочем, проблемы там уже начались. Трассы, в том числе федеральные, замело так, что пробираться по ним приходилось практически вслепую.

На дорогах Саратовской области и Татарстана растянулись километровые пробки. Из-за снежных заносов пришлось полностью закрыть дорогу, соединяющую Россию и Казахстан. Сообщается, что участок Сызрань-Саратов-Волгоград уже открыт. Однако неблагоприятная погода сохранится до конца дня.

Ранее Пятый канал рассказал, что сильнейшая метель парализовала автомобильное движение в Саратовской области.