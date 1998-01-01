Сильнейшая метель парализовала автомобильное движение в Саратовской области.

Дорожники и автоинспекция до утра 19 февраля закрыли для грузовиков и автобусов участок трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Полностью перекрыта дорога федерального значения А-298, ведущая к границе с Казахстаном. Власти просят воздержаться от поездок в этих направлениях до улучшения погоды.

Тем временем, водители, которых метель застала в пути, публикуют в социальных сетях многочисленные записи, на которых видно, в каких сложных условиях приходится ехать.

— Дикая метель, такую я еще не видел… Приходилось поочередно выходить из автомобиля и идти перед ним, чтобы хоть как-то указать путь, дорога заняла более шести часов, — пишет один из них.

Ранее Пятый канал рассказывал о штормовом предупреждении, которое было объявлено в нескольких регионах России.