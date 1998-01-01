Тяжелораненый в Сирии лидер «Джебхат ан-Нусра»* прооперирован в больнице Турции

, 22:08 Видео 39

В Дамаске террорист заочно приговорен к смертной казни.

Фото: www.globallookpress.com

Лидер террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) Абу Мухаммад аль-Джулани был ранен в сирийском городе Идлиб и находится в коме в одной из больниц города Антакья провинции Хатай на юге Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что террорист, настоящее имя которого Мухаммад Хусейн аш-Шараа, в результате взрыва получил осколочное ранение головы, у него сотрясение мозга, ему была проведена операция.

Известно, что уголовный суд Дамаска заочно приговорил его к смертной казни.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате авиаудара российских войск по штабу исламистов, при котором погибли 12 полевых командиров, был также тяжело ранен лидер «Джебхат ан-Нусры*» — он лишился конечности.

* — запрещены на территории РФ.

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