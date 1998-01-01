Владимир Путин предложил поднять размер выплат при рождении детей

Президент России Владимир Путин предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. С таким предложением глава государства выступил в начале ежегодного Послания к Федеральному собранию в Гостином дворе 20 февраля.

— Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей, — подчеркнул Путин.

Также он отметил, что на рубеже 2023–2024 годов Россия сможет возобновить естественный рост населения.

Кроме того, президент предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми.

Ранее Пятый канал сообщал, что Послание президента к Федеральному собранию обозначит основные направления внутренней и внешней политики на ближайшее время.