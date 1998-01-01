Путин предложил увеличить льготу по налогам на недвижимость для семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду, 20 февраля, предложил увеличить федеральную льготу по налогам на недвижимость для многодетных семей.

— Предлагаю увеличить федеральную льготу на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка , — сказал Путин.

По его словам, эта программа может охватить 600 тысяч семей.

— Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть , — отметил он.

Кроме того, по словам главы государства, из бюджета будет выделено по 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Это коснется семей с тремя и более детьми.

Путин считает, что это стало возможным благодаря устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране и росту доходов государства.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствуют члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.

Для освещения мероприятия аккредитованы 761 журналистов из российских и зарубежных СМИ.