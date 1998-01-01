Владимир Путин анонсировал субсидию в триллион рублей на борьбу с онкологией

Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию объявил о выделении триллиона рублей на дело борьбы с онкологическими заболеваниями в ближайшие шесть лет. Средства должны пойти на организацию системы своевременного и доступного лечения, а также на внедрение высоких технологий в медицину.

Президент отметил, что по сравнению с 1990-ми годами, когда эта болезнь была практически неизлечима, Россия достигла серьезных успехов.

— Сегодня с диагнозом «лейкоз» выздоравливают более 80% детей, при некоторых формах рака — 90%, — рассказал Владимир Путин.

Президент в своем Послании подчеркнул, что следует особо сосредоточиться на ранней диагностике онкологических заболеваний. В обязательном порядке необходимо включить в систему диспансеризации и плановых осмотров проверку на соответствующие заболевания.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие еще темы Путин осветил в Послании президента к Федеральному собранию 2019 года.