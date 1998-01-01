Владимир Путин призвал правительство создать отечественный «зеленый» бренд

Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию поручил правительству создать защищенный бренд отечественной «зеленой» продукции, который будет подтверждать, что она произведена с использованием безопасных для человека технологий.

— На внешнем (рынке — прим. ред.) пойдет все влет, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось, за границей, — сказал Владимир Путин.

Также президент назвал одну из важнейших целей в сельском хозяйстве. По мнению Владимира Путина, критически важно обеспечить каждого российского фермера доступом к агротехнологиям.

— У России должен быть весь набор собственных, передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос, практически, национальной безопасности, — пояснил Владимир Путин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Послании президента Путин предложил снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор».