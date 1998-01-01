Путин: Создание комплекса «Авангард» соразмерно запуску первого спутника

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Во время Послания Федеральному собранию президент подчеркнул, что военные технологии вносят вклад не только в обороноспособность страны, но и в науку.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 19

Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию коснулся темы российского прорыва в оборонной сфере. По словам президента, масштаб работы, проделанной отечественным ВПК — колоссален.

— У меня есть основание сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли, — объяснил Путин.

«Авангард» — российский ракетный комплекс глобальной дальности. Его основой является гиперзвуковой маневрирующий боевой блок. В конце декабря 2018 года Минобороны провело успешный пуск «Авангарда».

Помимо повышения обороноспособности страны, реализация проектов подобных «Авангарду» вносит вклад в увеличение потенциала российской науки, подчеркнул президент.

Владимир Путин остановился на вопросе образовательно-научной инфраструктуры, которая, по его словам, необходима для прорыва в таких областях как генетика и искусственный интеллект. В течение ближайших трех лет центры, которые объединят в себе науку, образование и бизнес, должны появиться в 15 регионах России, сказал президент. В трех субъектах — Белгородской и Тюменской областях и Пермском крае, — они находятся в высокой степени готовности.

— За три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественнонаучного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования, — сказал в своем Послании президент.

В дальнейших планах — создание во всех регионах страны центров, подобных сочинскому «Сириусу».

Ранее в Послании президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству создать защищенный «зеленый» бренд российской сельскохозяйственной продукции.

Тема:
Послание президента ФС 2019 19
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