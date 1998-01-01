Глава Петербурга обсудит утилизацию отходов полигона «Красный Бор» в Минприроды

Глава Петербурга Александр Беглов после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Москве отметил, что для Северной столицы остро стоит вопрос переработки мусора. В частности, он упомянул необходимость скорейшего решения проблемы полигона «Красный Бор» в Ленинградской области.

— У нас ограниченная территория, и поэтому нам нужно решать вопрос с Ленинградской областью. Один из самых важных вопросов, который я сегодня буду ставить в Министерстве (природных ресурсов и экологии — прим.ред.), это вопрос утилизации отходов Красного Бора, — отметил он.

Как сообщал Пятый канал, Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что все проблемные свалки в России должны быть рекультивированы до 2024 года.