Российские политики обсуждают Послание Путина Федеральному собранию

Большинство из тех, к кому обратился Владимир Путин в среду, 20 февраля, отметили, что Послание было очень конкретным: понятны задачи и пути их решения. Фактически это руководство к действию. В парламенте заявили, что оперативно займутся реализацией предложений президента и обеспечат принятие соответствующих законопроектов в весеннюю сессию.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, важно, что в центре внимания послания — человек.

— Мне очень понравилось, что Послание началось с семьи. Акцент сделан на семьях с детьми. Это очень важно, потому что демографическая ситуация ухудшается в силу объективных причин, и государство должно предпринимать дополнительные меры для поддержки семей с детьми, для роста рождаемости. Причем это, знаете, не такая раздача денег всем понемногу. Это было очень адресно и продумано, — заметила политик.

Инициативы Владимира Путина также прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Не сомневаюсь, что будут достаточные ресурсы для того, чтобы эти инициативы обеспечивать с финансовой точки зрения. Вот я совершенно ненаучным образом обменялся с коллегами по горячим следам, и мы где-то сложили примерно в 200 миллиардов рублей в год дополнительные расходы федерального бюджета по реализации тех инициатив, которые сегодня были заявлены. Это достаточно существенная сумма для российского бюджета. Но деньги существуют, известно, что бюджет в России профицитный, — поделился дипломат.

Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что займется решением поставленных задач.

— До 1 сентября нужно ввести все «недострои», это, прежде всего, детские сады, школы, поликлиники, которые длительное время не достраивались. Это находится под особым контролем, чтобы наши детишки ходили в хорошие школы, ходили в детские сады. Я поставил задачу, что с 1 сентября во всех школах, которые будут введены вновь, в первых классах будут учиться не более 25 человек, — заявил глава города.

Российский и советский кинорежиссер Никита Михалков также отреагировал на Послание президента.

— Президент задал колоссальный объем, тон и конкретику. Я убежден совершенно, что, знаете, Орджоникидзе сказал: «У каждой накладки есть имя, отчество и фамилия». И это очень важно, потому что, так сказать, личная ответственность легко прячется под коллективной безответственностью, — подчеркнул он.

Политологи, в свою очередь, отмечают: нынешнее Послание Федеральному собранию не случайно имеет именно такую направленность — на внутреннюю политику. Президент явно дает понять, что пришло время и, главное, появилась возможность максимально сфокусироваться на решении вопросов, касающихся только нашей страны.

Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это Послание президента стало 15-м по счету.