Путин предложил новые способы улучшения жизни россиян

Главная тема сегодня — Послание президента Федеральному собранию, большая его часть была посвящена внутренней политике. В этот раз речь Путина содержала настолько революционные предложения, что пора расширять словарь, потому что в ближайшие годы мы услышим не раз и столкнемся с этими фразами в реальной жизни.

Итак, вот эти новые понятия: социальные контракты — это адресные меры поддержки семей на конкретные проекты по улучшению жизни; ипотечные каникулы — механизм, который поможет переждать трудный финансовый период заемщикам; бережливая поликлиника — новый способ организации обслуживания в медучреждениях, сокращающий в разы очереди; земский учитель — программа поддержки педагогов, переезжающих в сельскую местность. Как эти и другие решения прямых действий — тоже фраза из Послания — должны работать узнал Николай Иванов.

Подробности в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские политики отметили — президент поставил им конкретные задачи и назвал пути их решения. В парламенте пообещали, что оперативно займутся реализацией предложений Владимира Путина и обеспечат принятие соответствующих законопроектов в весеннюю сессию.