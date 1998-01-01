Жена Кокорина считает Пака виновником конфликта с футболистом

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По словам Дарьи Валитовой, именно чиновник спровоцировал драку, а позже даже извинился перед форвардом «Зенита».

Фото: Instagram @dariavalitova

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 211

Жена арестованного за хулиганство футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина решилась на большое телеинтервью и выступила в защиту мужа. В программе Андрея Малахова Дарья Валитова заявила, что именно глава департамента Минпромторга Денис Пак спровоцировал драку в кафе в то роковое утро 8 октября 2018 года.

— Они начали говорить матом. Сначала ребята на это не обращали внимания. Затем сначала Сашин брат Кирилл подошел к ним и спросил о том, почему они обзываются. Затем у них происходит свой конфликт, и к ним уже подошел Саша, и когда в лицо его продолжили оскорблять, завязался конфликт мужчин — объяснила Дарья.

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По ее словам, Кокорин «абсолютно не агрессивен» и не реагирует подобным образом даже на оскорбления. Она уверена, что если бы чиновник, вместо того чтобы оскорблять футболистов, просто вызвал полицию, все закончилось бы благополучно. В пользу того, что ответственность за конфликт лежит на Паке, по мнению девушки, говорит тот факт, что чиновник извинился перед Кокориным за оскорбления.

При этом Валитова подчеркнула, что вовсе не оправдывает поведение мужа и его друга, игрока «Краснодара» Павла Мамаева, но хочет, чтобы «люди узнали правду», а футболисты понесли соизмеримое проступку наказание.

— Я бы еще раз хотела принести извинения за своего супруга, за всех ребят. Они очень сожалеют о том, что произошло, — подытожила Дарья.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дарья Валитова впервые появилась на судебном заседании по делу Кокорина и Мамаева только 6 февраля. В этот день Тверской суд Москвы постановил продлить по просьбе следствия арест футболистов еще на два месяца — до 8 апреля.

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