ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых»

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В материалах уголовного дела говорится, что преступники присваивали себе газ, якобы поступающий несуществующим абонентам.

Фото, видео: ТАСС/Валерий Шарифулин, Пятый канал

Тема:
Арест Арашукова 41

Стали известны детали схемы хищения колоссальных объемов газа в деле Арашуковых. По информации Федеральной службы безопасности России, в компании «Газпром межрегионгаз» были искусственно созданы условия для формирования потерь топлива. Преступники открывали фиктивные счета, где были указаны данные плательщиков с недействительными адресами, сообщает РБК.

Поставщик газа не мог взыскать задолженность с существующих только на бумаге абонентов, в результате чего сумма ущерба превысила 30 миллиардов рублей. В свою очередь, Арашуков и сообщники присваивали себе газ, якобы поставленный по этим договорам.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд признал законным арест отца сенатора Рауфа Арашукова — Рауля. Обвиняемый по делу о хищении газа свою вину не признает.

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