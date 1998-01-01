Защита Арашукова-старшего обжаловала его арест

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Мосгорсуд рассмотрит апелляцию в четверг, 7 февраля.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Тема:
Арест Арашукова 31

Защита арестованного по подозрению в хищении газа и создания преступного сообщества Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, обжаловала постановление суда о заключении его под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд. Рассмотрение апелляции назначено на четверг, 7 февраля.

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Как ранее сообщал Пятый канал, отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков арестован Басманным судом до 30 марта. Его задержали в Санкт-Петербурге в офисе «Газпрома» 30 января и этапировали в Москву. Арашукова-старшего обвиняют в мошенничестве и организации преступной группировки с использованием служебного положения. По версии следствия, он похитил природного газа более чем на 30 миллиардов рублей. Подозреваемыми по делу проходят еще несколько руководителей газовых предприятий Северо-Кавказского округа, они также находятся под стражей.

Сын Рауля Арашукова, сенатор Рауф Арашуков был задержан в тот же день прямо во время заседания Совета Федерации. Помимо участия в преступном сообществе, его также подозревают в убийствах. Сенатор тоже арестован до 30 марта.

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Арест Арашукова 31
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