Захарова прокомментировала реакцию Запада на Послание Путина Федеральному собранию

На Западе послание Владимира Путина к Федеральному собранию многих напугало.

— Третья мировая война? Россия нацелит свои ракеты на Европу и США из-за угроз Трампа.

— Путин обещает атаковать США новым оружием, — под такими заголовками вышли статьи в американских и британских газетах в четверг, 21 февраля.

Мария Захарова удивилась такой реакции. Официальный представитель российского МИДа напомнила: год назад, после предыдущего послания президента, западные партнеры решили, что не надо опасаться «российских мультиков» с новейшими видами вооружений. Они заявили, что все это якобы блеф Кремля. А сейчас вдруг осознали, что ультрасовременные ракеты — настоящие.

— Неужели думали, что мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств? И главное, вновь и вновь российская сторона повторяет: это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров, — прокомментировала ситуацию Захарова.

Впрочем, некоторые авторитетные западные издания все же не поддались антироссийской «истерии» и отметили, что Послание Владимира Путина прежде всего касалось внутренней политики и важных для россиян тем: увеличения расходов на социальную сферу.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.