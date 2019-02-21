Климкин пригрозил России расторжением договора по Азовскому морю

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Глава МИД Украины отметил, что этот шаг будет сделан в ближайшее время.

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 203

Киев может расторгнуть договор с Москвой по Азовскому морю. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщил Климкин украинскому интернет-изданию, сделать это официальный Киев намерен сразу же после того, как разрешит ряд вопросов «по международному арбитражу».

— Мы сделаем это в обозримой перспективе. Когда после слушаний у нас будет полностью зафиксированная юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции, — цитирует украинского министра РИА Новости.

Климкин также отметил, что не считает этот шаг панацеей в российско-украинских отношениях. При этом украинский политик не преминул в очередной раз обвинить Россию в том, что она якобы «узурпировала права на Керченский пролив» и занялась «ползучей оккупацией» Азовского моря.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 25 ноября 2018 года украинские корабли ВСУ незаконно вторглись на территорию России и устроили провокации в Азовском море. Российские пограничные службы были вынуждены задержать членов экипажа судов. Моряки ВСУ впоследствии признались в том, что были осведомлены о нарушении закона и действовали так намерено.

Также Пятый канал сообщал ранее о том, что МИД РФ стало известно о подготовке Киевом повторной провокации в Керченском проливе.

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