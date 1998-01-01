За взрывами в сирийском Африне стоят боевики рабочей партии Курдистана

, 8:16 Эфирная новость 26

В результате двух взрывов, прогремевших в Африне, погибли десять человек.

Фото, видео: Пятый канал

Сразу два террористических акта произошло в Сирии. В городе Африн взлетел на воздух заминированный автомобиль. Десять человек, среди которых маленькая девочка погибли, не менее 20 получили ранения. Инцидент произошел у штаба так называемой Сирийской свободной армии, которая вместе с турецкими военными контролирует ситуацию в городе.

По данным Анкары, организаторами теракта стали боевики рабочей партии Курдистана. Цель акции — сорвать проведение парада который сегодня проводят в городе турецкие военные.

А на востоке арабской республики бандиты подорвали автомобиль неподалеку от нефтеперерабатывающего предприятия. Погибли по меньшей мере 20 сотрудников завода, десятки человек ранены. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

А в городе Ракка, которую называли столицей «Исламского государства», обнаружено самое массовое захоронение жертв боевиков. По предварительным данным в братской могиле находится около четырех тысяч тел. По словам местных жителей большая часть погибших были казнены боевиками.

Ранее Пятый канал сообщал, что сирийцам узнать судьбу их близких помогают российские военные.  

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:50
Видео: Ракета Falcon 9 с разведывательным спутником успешно стартовала в США
8:42
В Керченском проливе усилен пограничный контроль — видео
8:30
«Джейми Лиза Кертис» — Арзамасова сразила поклонников снимком в купальнике
8:24
Собаки напали на детей в подмосковном Зарайске
8:16
За взрывами в сирийском Африне стоят боевики рабочей партии Курдистана
8:01
Указ 001: Гуайдо подписал первую «президентскую» директиву
7:51
Подразделения с беспилотниками появятся в ВДВ РФ в 2019 году
7:42
Как избавиться от старых пятен на одежде — лайфхак на все времена
7:31
Подруга матери найденного в «Лосином острове» мальчика встала на ее защиту
7:20
У природы нет плохой погоды? Москва из-за сильного снегопада стоит и не летает
7:15
Рецепт: как быстро приготовить вегетарианский плов
7:07
Дублер Джима Керри и Брюса Уиллиса Вадим Андреев рассказал зачем уехал из Москвы
7:03
Видео: Авария на МКАД — фуре оторвало кабину и выкинуло ее на встречную полосу
7:01
Чего добилась Украина после Майдана — все достижения президента Порошенко
6:59
США разработали новый истребитель F-21 для Индии — видео
6:45
Эмили Ратаковски взбесила украинских фанатов, перепутав Незалежную с Россией
6:30
Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы
6:16
Продюсер «Орла и решки» прокомментировала обвинения в адрес Бадоевой
6:01
Грязные танцы: Порошенко пускается во все тяжкие перед выборами на Украине
5:51
Выставившая гроб у администрации Самары женщина отказалась от помощи властей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама