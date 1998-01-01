За взрывами в сирийском Африне стоят боевики рабочей партии Курдистана

Сразу два террористических акта произошло в Сирии. В городе Африн взлетел на воздух заминированный автомобиль. Десять человек, среди которых маленькая девочка погибли, не менее 20 получили ранения. Инцидент произошел у штаба так называемой Сирийской свободной армии, которая вместе с турецкими военными контролирует ситуацию в городе.

По данным Анкары, организаторами теракта стали боевики рабочей партии Курдистана. Цель акции — сорвать проведение парада который сегодня проводят в городе турецкие военные.

А на востоке арабской республики бандиты подорвали автомобиль неподалеку от нефтеперерабатывающего предприятия. Погибли по меньшей мере 20 сотрудников завода, десятки человек ранены. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

А в городе Ракка, которую называли столицей «Исламского государства», обнаружено самое массовое захоронение жертв боевиков. По предварительным данным в братской могиле находится около четырех тысяч тел. По словам местных жителей большая часть погибших были казнены боевиками.

Ранее Пятый канал сообщал, что сирийцам узнать судьбу их близких помогают российские военные.