Российские военные доставили помощь сирийским беженцам в лагерь Дувейр

Российские военные доставили крупную партию гуманитарной помощи беженцам в лагерь Дувейр. Ситуация там катастрофическая. Голод, отсутствие медицинской помощи, информационная блокада. В таких условиях люди живут более четырех лет.

Многие в лагере даже не знали об окончании войны на большей части страны. Проамериканские формирования относились к ним как к пленникам.

Подробности о тяжелой ситуации, которую удалось переломить — смотрите в сюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Алеппо завершается восстановление двух православных храмов.