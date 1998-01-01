В Алеппо завершается восстановление двух православных храмов

В сирийском Алеппо завершается восстановление двух христианских храмов, разрушенных в годы войны. Собор Илии пророка и церковь Сорока Мучеников находились в эпицентре боев. Окружавшие их кварталы как и сами храмы буквально почернели от копоти. Восстановление ведется на средства самих прихожан. Собранных денег хватило, чтобы полностью отреставрировать разрушенные строения.

— Объем был огромный, коридор был полостью разрушен, вся церковь была повреждена, примерно 70% построек пострадали, коридор мы полностью закончили, буквально по кирпичику его поднимали, — рассказывает инженер Габрис Томасян.

Во время войны священникам удалось спасти все иконы из храмов. Они займут свои места сразу после ремонта. Напомню, ранее в крупнейшем городе Сирии работали более сорока соборов и церквей. Христианская община Алеппо насчитывала четверть миллиона человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили возможность вернуться домой.