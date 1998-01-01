«Слякотно и грязно»: Камиль Ларин пожаловался на непредсказуемую погоду в Сибири

Камиль Ларин, снявшийся в фильме «Тобол» о покорении Сибири оказался неприятно удивлен местной погодой, сообщает сайт Teleprogramma.pro. Актер готовился к суровым холодам, а увидел слякоть и грязь.

— Съемочная группа рассчитывала на сибирскую зиму, которая протянется, условно, до апреля, а там чего-то в марте начало все таять, и в общем-то была грязь. Было больше слякотно и грязно, чем холодно, — рассказывает Ларин.

Актер отметил, что его коллеге Дмитрию Назарову, который сыграл Семена Ремезова пришлось гораздо хуже — когда он снимался, в Сибири наступили настоящие холода. Несмотря на капризы погоды, съемочный процесс был организован на отличном уровне, добавил Ларин.

Ранее Пятый канал сообщал, что у Павла Табакова возникли проблемы с учебой в ГИТИСе, в том числе из-за съемок в картине «Тобол».