Водитель, сбивший людей на Невском проспекте, не оплачивал штрафы

, 11:45 Эксклюзивное видео 355

Авария, в результате которой погибли два человека и три пострадали, произошла в ночь на 24 февраля.

Фото, видео: Социальные сети, Пятый канал

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 7

Мужчина, который протаранил пешеходов на своем автомобиле, не оплачивал штрафы за нарушение ПДД. Так, в суде Петербурга судебными приставами было наложено ограничение на регистрационные действия с его авто.

Водителю предписывалось оплатить 30 тысяч рублей штрафа в виде наказания за правонарушение.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Мурада К. лишали прав на 18 месяцев за управление авто в нетрезвом виде.

В результате наезда BMW X6 на прохожих на Невском проспекте в Петербурге, ночью 24 февраля, погибли двое мужчин, еще трое госпитализированы. Двое человек — в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины врачи оценивают как крайне тяжелое. Все трое пострадавших являются жителями Москвы.

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 7
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