«Уже приходили»: Родственники предлагали «отмазать» виновника ДТП на Невском

Андрей Аксенов, пострадавший в аварии на Невском проспекте рассказал подробности трагических событий, которые произошли 24 февраля. На огромной скорости мужчину и его друзей на автомобиле BMW X6 сбил Мурад Касымов. Сейчас мужчина лежит в Мариинской больнице. Журналистам Пятого канала друг Андрея рассказал, что к молодому человеку уже приходили родственники предполагаемого виновника ДТП.

— Уже приходили, родственники приходили, уже деньги предлагали, чтобы отмазать. Как это так. Жалко, что у нас нет статьи расстрельной. Такое сделать, сразу к стенке поставить, — говорит за кадром мужчина.

Андрей рассказал, что ему, в отличии от людей, которые шли перед ним и первыми попали под колеса несущегося автомобиля, относительно повезло. Он остался жив.

— Мне повезло в том, что у меня ничего не сломано. Меня от удара выбросило на проезжую часть, — сказал Андрей Аксенов.

Аксенов отметил, что врачи и сотрудники ГИБДД приехали очень быстро. В том числе помощь оказывали прохожие, среди которых были и иностранцы.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с Андреем, где он рассказывал, что они с друзьями решили перекусить перед поездом в Москву и прогуляться по центру Северной столицы. Через десять минут их сбил автомобиль.

Ранее Пятый канал рассказывал, что установлены личности погибших и пострадавших в результате наезда на Невском проспекте. Напомним, в ночь на 24 февраля мужчина на BMW X6 протаранил пятерых прохожих на главном проспекте Санкт-Петербурга.