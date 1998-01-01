Великобританию подозревают в использовании спецназа в Сирии вопреки запретам

Минобороны Великобритании собирается направить в Сирию собственных бойцов спецназа для борьбы с ИГ*. Об этом сообщает The Sunday Times.

При этом, по данным издания, еще в 2015 году британский парламент запретил ввод наземных войск на территорию Сирийской Республики, одобрив только нанесение ударов с воздуха. Члены правительства, в свою очередь, пообещали выполнять это предписание.

Также отмечается, что журналисты The Sunday Times направили запрос в Минобороны страны с просьбой раскрыть подробности гибели сержанта британской специальной авиационной службы Мэтта Тонро.

Ранее Пятый канал сообщал, что исламисты пригрозили Великобритании страшными терактами.

* — запрещенная на территории России организация.