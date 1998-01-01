Пакистан возобновил обстрелы индийской территории

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Под огонь попали объекты инфраструктуры в районах Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар.

Фото: Globallookpress.com

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 12

Пакистанская армия повторно обстреляла населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Наблюдатели сообщают, что вторая атака за сегодня началась в около 13 часов по московскому времени.

По информации ТАСС, целью военных стали объекты в приграничных районах Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар. Информация о разрушениях и жертвах не поступала.

Первая перестрелка на границе двух стран произошла рано утром в четверг, 28 февраля. Обмен выстрелами продолжался около часа. Нью-Дели возложил на Исламабад ответственность за нарушение режима прекращения огня.

The Guardian сообщает, что премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал освободить индийского летчика, ранее захваченного в плен. Его возвращение на родину делается в знак примирения между двумя странами.

Ранее Пятый канал сообщал, что в небе над Кашмиром произошли воздушные бои, с обеих сторон появились первые погибшие.

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