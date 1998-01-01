На границе между Индией и Пакистаном начались перестрелки. По сообщениям информагентств, огонь открыли пакистанские военные, под ударом оказались населенные пункты в штате Джамму и Кашмир. Индийской армии удалось отразить нападение.

Дипломаты конфликтующих сторон рассчитывают на помощь США. Госсекретарь Майкл Помпео ночью провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности и заявил, что Штаты поддерживают решение Нью-Дели совершить удар по лагерю боевиков «Джаиш-е-Мухаммад». Именно эта группировка взяла ответственность за нападение на колонну индийских военных, тогда погибли 45 человек. Накануне в небе над Кашмиром произошли воздушные бои, с обеих сторон есть погибшие.

Тысячи погибших за 70 лет: К чему приведет конфликт Нью-Дели и Исламабада

Пилоту одного из сбитых индийских самолетов удалось выжить. Его взяли в плен. Посол Пакистана в США заявил, что с летчиком обращаются хорошо. После воздушных боев Исламабад закрыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Авиакомпании по всему миру изменили расписания и маршруты лайнеров.

В Кремле призвали враждующие стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Ранее Пятый канал публиковал мнение эксперта, рассказавшего к какой трагедии может привести разгорающийся конфликт Индии и Пакистана.