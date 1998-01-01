Какая погода ждет россиян в марте

Прохладная и снежная погода ожидается в марте в большинстве регионов центральной части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, температура на европейской территории страны будет придерживаться нормы. Столбики термометра опустятся до минус двух — минус четырех градусов. Также отмечается, что в большинстве регионов, в частности в Архангельской, Кировской областях, в Республике Коми, Чувашии и Татарстане и почти на всей территории Урала ожидается большое количество осадков.

В Москве прогнозируется температура в среднем выше нормы. Как сообщают метеорологи, для столицы России температура в начале марте будет держаться на уровне минуса одного градуса. В Санкт-Петербурге температурный фон будет близок привычным значениям. Столбик термометра в Северной столице опустится до минус 1,3 градуса.

Особенно теплым первый весенний месяц окажется для Сибирского федерального округа. В Красноярском крае, Иркутской области, Туве, Якутии и Хакасии жителей порадует повышение температуры. Для Иркутска норма в марте составит минус 6,4 градуса, для Красноярска — минус 5,7 градусов, для Якутска — минус 20, что значительно выше обычных значений для этих регионов.

Ранее Пятый канал сообщал, какая температура ждет москвичей в начале весны.