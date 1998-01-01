Тепла не ждите: Москву ждет холодное начало весны

Москву ожидает холодное начало весны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. В первые весенние выходные 2-го и 3 марта в столице ожидаются морозы до -16 градусов.

1 марта сохранится теплая погода с температурой около нуля, ожидается ветер, мокрый снег и гололедица. А на следующий день в Москву вернется зима — ночь температура упадет до -11 градусов, днем столбики термометров будут держаться на отметке -6 градусов. Тем не менее, жителей столицы ожидает ясное небо, местами возможен небольшой снег.

Морозы сохранятся и на следующий день — в ночь на 3 марта воздух похолодает до -16, а в течении дня Москва отогреется до -1 градуса.

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