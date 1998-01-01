Австрийского следователя накажут из-за видео, на котором лыжник принимает допинг

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Полицейского временно отстранили от службы из-за разглашения служебной тайны.

Фото: Globallookpress.com

Тема:
Допинговый скандал 253

Австрийский полицейский, который опубликовал в сети видео с лыжником Максом Хауке, употребляющим кровяной допинг во время задержания, отстранен от службы, сообщает ТАСС.

Следователю грозит уголовное наказание за разглашение служебной тайны. Сейчас в его отношении австрийское МВД проводит проверку. Помимо уголовной ответственности полицейского могут привлечь и к дисциплинарному наказанию за распространение служебной информации.

Ранее Пятый канал сообщал, что австрийский лыжник Макс Хауке пойман с поличным на допинге. Участник Олимпийских игр в Сочи делал переливание крови перед гонкой. В ходе полицейского рейда утром, 27 февраля, его задержали с оборудованием для переливания крови в руке.

В тот же день были арестованы представитель Казахстана Алексей Полторанин, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярва. Среди задержанных — немецкий доктор Марк Шмидт, который в прошлом был замешан в допинг-скандале в велоспорте.

Тема:
Допинговый скандал 253
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