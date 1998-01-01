«Невосполнимая потеря для страны»: депутат Госдумы Боярский об ушедшем Алферове

Друзья, коллеги и просто почитатели таланта знаменитого российского физика Жореса Алферова начали приносить соболезнования его семье. Ученого не стало в пятницу, 1 марта.

По мнению депутата Госдумы Сергея Боярского, смерть Алферова является большой потерей как для Санкт-Петербурга, где он был председателем научного центра РАН, так и для всей России.

— К сожалению, уходят великие. Жорес Алферов связан с Ленинградом и Петербургом. Это большая и невосполнимая потеря для города, да и для всей страны. Мы были коллегами в седьмом созыве Госдумы. Я приношу свои глубокие соболезнования, — сказал Боярский в беседе с Пятым каналом.

Ранее Пятый канал сообщал, что физик скончался на 89 году жизни. Дата похорон пока не называется.