Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

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Жорес Алферов скончался поздно вечером 1 марта от сердечно-легочной недостаточности.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко, Пятый канал

Тема:
Умер Жорес Алферов 8

В Петербурге сегодня, 5 марта, простятся с ученым, лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым.

Церемония пройдет в здании научного центра российской академии наук. Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни.

Его вклад в мировую науку неоценим. По существу именно он открыл людям дорогу в эру электроники, интернета, цифровых технологий.

Его открытия стали основой для создания оптоволоконной связи, мобильных телефонов и многого другого без чего мы не мыслим современную жизнь. Похороны ученого пройдут сегодня же в поселке Комарово, под Петербургом.

Ранее Пятый канал рассказывал, что память Жореса Алферова увековечат в Петербурге.

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