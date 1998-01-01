Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

В Петербурге сегодня, 5 марта, простятся с ученым, лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым.

Церемония пройдет в здании научного центра российской академии наук. Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни.

Его вклад в мировую науку неоценим. По существу именно он открыл людям дорогу в эру электроники, интернета, цифровых технологий.

Его открытия стали основой для создания оптоволоконной связи, мобильных телефонов и многого другого без чего мы не мыслим современную жизнь. Похороны ученого пройдут сегодня же в поселке Комарово, под Петербургом.

Ранее Пятый канал рассказывал, что память Жореса Алферова увековечат в Петербурге.