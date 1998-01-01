Глава Петербурга принес соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова

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Советский и российский физик скончался 1 марта в результате острой сердечно-легочной недостаточности.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

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Умер Жорес Алферов 5

Глава Петербурга Александр Беглов принес соболезнования в связи со смертью выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Обращение Беглова опубликовано на сайте городской администрации.

— Ушел из жизни человек, с которым связана целая эпоха в российской науке. Его открытия во многом определили технический прогресс последних десятилетий. Жорес Иванович был активным общественным, государственным и политическим деятелем. Его слово было порой решающим в решении важных вопросов развития научных и образовательных учреждений, — говорится в сообщении.

Также градоначальник отметил, что Алферов пользовался большим авторитетом в международном сообществе. Кроме того, ученый возглавлял петербургский центр РАН, что неразрывно связывает физика с Северной столицей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет. До своего 89-го дня рождения он не дожил буквально две недели. Причиной смерти ученого медики назвали острую сердечно-легочную недостаточность. Дата прощания с академиком пока не называется.

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Умер Жорес Алферов 5
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