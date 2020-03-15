В Петербурге открыли памятную доску академику Жоресу Алферову

Памятную доску физику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли в Санкт-Петербурге. Ее установили на фасаде дома на Мичуринской улице, где академик жил с 2001 года и до самой смерти в 2019-м.

В мероприятии принял участие глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Он обратился к собравшимся с речью, в которой вспомнил о достижениях Алферова.

«Мы сегодня открыли мемориальную дочку человеку, не просто выдающемуся ученому, великому гражданину, но человеку, который был лицом нашего любимого города — Санкт-Петербурга, Ленинграда, лицом России и лицом эпохи. Если вспомнить о его научных открытиях, которые золотыми страницами вписаны в историю российской науки, то необходимо отметить, пожалуй, самое главное, что он сделал. Мы помним, как 30 лет назад разрушалась промышленность, наука. И позиция Жореса Ивановича состояла в том, чтобы не допустить утечки мозгов, выезда молодых ученых за границу. <…> И его стратегически выверенная позиция позволила сделать так, что молодые ученые стали работать здесь, оставаясь в научных учреждениях», — отметил Макаров.

Спикер городского парламента также отметил, что вся жизнь Алферова была примером для молодых ученых. Памятную доску на доме, где жил ученый, установили по инициативе Фонда поддержки образования и науки.

Академик РАН и депутат Госдумы РФ Жорес Алферов скончался 1 марта в больнице от острой сердечно-легочной недостаточности, не дожив две недели до 89 лет. На церемонию прощания с ним пришло столько людей, что зал научного центра РАН едва смог всех вместить.

Жорес Иванович Алферов — лауреат Нобелевской премии по физики. Награду он получил за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Его вклад в мировую науку неоценим. По существу именно он открыл людям дорогу в эру электроники, интернета, цифровых технологий. Его разработки стали основой для создания оптоволоконной связи, мобильных телефонов и многого другого без чего мы не мыслим современную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что мемориальную доску в память о Данииле Гранине открыли в Петербурге.