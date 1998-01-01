Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова

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По словам пресс-секретаря президента РФ, глава государства отметил огромный вклад ученого в российскую и мировую науку.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Тема:
Умер Жорес Алферов 6

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью академика РАН, лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы РФ Жореса Алферова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге поздно вечером в пятницу, 1 марта, от сердечно-легочной недостаточности, не дожив две недели до своего 89-летия.

Как ранее сообщал Пятый канал, похороны нобелевского лауреата состоятся во вторник, 5 марта, на Комаровском кладбище под Петербургом. Прощание пройдет в здании Российской Академии Наук на Университетской набережной.

Тема:
Умер Жорес Алферов 6
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