Церемония прощания с легендарным ученым, лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым началась в Санкт-Петербурге, в научном центре Российской Академии Наук на Университетской набережной. Проводить академика в последний путь пришли сотни людей, сообщает 78.ru.

— Для нашего города это большая потеря. И не только для нашего города, но и для всего научного мира. Жорес Иванович был удивительным человеком, смелым человеком… Он был не только ученым, он был настоящим гражданином нашего с вами города. И горожане оценили по заслугам. Он является почетным гражданином нашего города. Он всегда защищал наш город — в самые сложные, в самые трудные времена, — сказал на церемонии прощания глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как ожидается, гражданская панихида продлится до 13 часов, после этого ученого похоронят на Комаровском кладбище под Петербургом, где также похоронены многие известные деятели культуры и науки, среди них Анна Ахматова и Даниил Гранин.

Как ранее сообщал Пятый канал, академик РАН и депутат Госдумы РФ Жорес Алферов скончался 1 марта в больнице от острой сердечно-легочной недостаточности. Он не дожил две недели до своего 89-летия. В Санкт-Петербурге решается вопрос об увековечении памяти знаменитого ученого.