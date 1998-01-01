Память Жореса Алферова увековечат в Петербурге

В городе на Неве хотят увековечить память ученого Жореса Алферова, который умер на 89-м году жизни. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов на встрече с журналистами 3 марта.

По словам Беглова, создана комиссия по организации похорон и сейчас власти города работают с родными, с близкими ученого и с Академией наук.

— Он будет захоронен в Комарово. Мы делаем все необходимое для того, чтобы проводить его в последний путь. Мы посоветуемся с родственниками, с семьей об увековечении его памяти, это будет обязательно сделано, — сказал глава Северной столицы.

Также Александр Беглов поделился, что знал Нобелевского лауреата более 30 лет. По мнению главы Петербурга, «он был замечательным человеком и настоящим ученым». Жорес Алферов являлся почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Ранее Пятый канал рассказывал, что похороны лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы, академика РАН Жореса Алферова состоятся на Комаровском кладбище под Петербургом, 5 марта.