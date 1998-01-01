Жореса Алферова похоронят на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга

Похороны лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы, академика РАН Жореса Алферова состоятся на Комаровском кладбище под Петербургом. Как сообщила помощник ученого Наталья Ланцова Агентству городских новостей «Москва», прощание пройдет в здании Российской Академии Наук (РАН) на Университетской набережной.

Предварительно, дата траурных мероприятий — вторник, 5 марта.

Как сообщал ранее Пятый канал, Жорес Алферов скончался поздно вечером 1 марта от сердечно-легочной недостаточности. 15 марта 2019 года ему исполнилось бы 89 лет. Легендарный ученый-физик, подаривший миру десятки открытий и сотни научных работ, трудился до последних дней.

Сергей Боярский назвал уход Жореса Алферова «невосполнимой утратой».