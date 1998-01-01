Стала известна причина смерти Жореса Алферова

Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава в субботу, 2 марта, озвучил ТАСС причину смерти физика, академика и нобелевского лауреата Жореса Алферова.

— Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23:40 по московскому времени, — цитирует агентство Чагунаву.

Информация об этом в СМИ поступила только утром следующего дня. Известно, что ровно через две недели, 15 марта, Жоресу Алферову должно было исполниться 89 лет. Как рассказал СМИ глава КПРФ Геннадий Зюганов, академик работал до последних дней. По его словам он навещал на днях Жореса Ивановича в больнице, где тот долечивался. И политик был уверен, что его коллега по фракции в Госдуме, вскоре поправится.

— Он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки, — заявил Зюганов ТАСС.

Биография легендарного академика в материале Пятого канала.