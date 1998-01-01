Стала известна причина смерти Жореса Алферова

, 11:30 120

Лауреата Нобелевской премии не стало в первый день весны на 89-м году жизни.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Тема:
Умер Жорес Алферов 2

Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава в субботу, 2 марта, озвучил ТАСС причину смерти физика, академика и нобелевского лауреата Жореса Алферова.

— Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23:40 по московскому времени, — цитирует агентство Чагунаву.

Информация об этом в СМИ поступила только утром следующего дня. Известно, что ровно через две недели, 15 марта, Жоресу Алферову должно было исполниться 89 лет. Как рассказал СМИ глава КПРФ Геннадий Зюганов, академик работал до последних дней. По его словам он навещал на днях Жореса Ивановича в больнице, где тот долечивался. И политик был уверен, что его коллега по фракции в Госдуме, вскоре поправится.

— Он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки, — заявил Зюганов ТАСС.

Биография легендарного академика в материале Пятого канала.

Тема:
Умер Жорес Алферов 2
2 мар
Умер легендарный академик Жорес Алферов

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:41
Более 300 тонн цитрусовых потратят на ежегодное «апельсиновое побоище» в Италии
11:34
Видео: Мощный пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы
11:30
Стала известна причина смерти Жореса Алферова
11:24
Двойное убийство произошло на севере Москвы
11:07
Глава Warner Bros. сознательно разрушил киновселенную DC
10:58
В сети обрушились с резкой критикой на экс-жену депутата за слова о «нищебродах»
10:32
Глюкоза призналась, что чуть не развелась с мужем Александром Чистяковым
10:32
Умер легендарный академик Жорес Алферов
10:15
Сильный снег и морозы: погода в первые весенние выходные в Петербурге
10:00
Китай выразил протест из-за решения Канады выдать США финдиректора Huawei
9:44
Миссия ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийской Думе
9:30
Жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за Емельяненко-младшим
9:12
Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд
8:58
Жительница Саратовской области скончалась после взрыва газа в кафе
8:44
Еврокомиссия запретила Польше строить канал на границе с Россией
8:27
Скорый поезд сообщением Москва — Петербург задерживается в столице на три часа
8:17
Видео: Мартовское новолуние серьезно повлияет на состояние людей
8:00
Генетики установили связь между генами и счастливым браком
7:45
«Горжусь своим населением»: Глава Цумадинского района Дагестана о тушении пожара
7:31
Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Умер легендарный академик Жорес Алферов

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама