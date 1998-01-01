Видео: Посол Индии в РФ об индийско-пакистанском противостоянии

Террористическая атака стала причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном. 14 февраля в штате Джамму и Кашмир пакистанские радикалы уничтожили колонну индийской военной техники, погибли 45 военнослужащих. Три дня спустя силы безопасности Индии в результате спецоперации уничтожили двух предполагаемых организаторов нападения. А 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по находящемуся на пакистанской территории лагерю «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили по меньшей мере один индийский самолет, летчик был взят в плен. Индия тоже заявила, что сбила пакистанский F-16. Все это крайне обеспокоило международную общественность, поскольку конфликт разгорается меду двумя странами, обладающими ядерным оружием. 28 февраля Владимир Путин обсудил кризис по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что Россия готова стать посредником в его решении.

Что стало причиной противостояния и есть ли шансы урегулировать ситуацию дипломатическим путем, в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

Об угрозе войны между ядерными державами

— Основной вопрос в данном случае заключается не в конфликте между двумя ядерными державами, и не в конфликте между Индией и Пакистаном. Основной вопрос заключается в том, что Индия делает для того, чтобы защитить свои интересы в отношении террористической атаки, которая была осуществлена террористической группировкой, базирующейся в Пакистане. Данная атака была направлена против служб безопасности Индии две недели назад. Данная атака унесла 40 жизней сотрудников военизированных сил Индии. Уже давно известно, что одни из самых активных террористических групп в мире находятся в Пакистане.

Кто совершил террористическую атаку на индийский военнослужащих

— Данная террористическая атака была совершена террористической организацией «Джаиш-е-Мухаммад», которая открыто осуществляет свою деятельность из Пакистана. В то время, когда произошла данная террористическая атака, Индия попросила Пакистан предпринять действия против «Джаиш-е-Мухаммад», но вместо того, чтобы осудить террористическую атаку, Пакистан предложил другие оправдания. В качестве превентивной меры, 26 февраля Индия осуществила невоенизированную контртеррористическую операцию против учебного лагеря «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане.

Кому противостоит Индия

— Данная операция не была против военной цели или против гражданского населения, а против террористических группировок. Согласно нашей информации, они планировали совершить больше террористических операций в Индии. Естественно для Индии защищать свои интересы в условиях террористической угрозы. Это касается как Индии, так и России. Россия тоже предпринимала действия, когда террористическая деятельность представляла угрозу интересам России.

Об условиях урегулирования конфликта

— Индия не заинтересована в обострении ситуации. Мы полностью выступаем за дипломатическое решение. Для дипломатического разрешения ситуации необходимо, чтобы Пакистан предпринял действия против террористических группировок, расположенных на земле Пакистана. Пакистан несет подобные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. В 2004 году Пакистан дал обязательства международному сообществу, что не допустит использования территории своей страны для террористических целей.

О поддержке России

— Индия готова к диалогу с Пакистаном при условиях, свободных от терроризма. Мы высоко ценим поддержку Россией интересов Индии. У Индии и России особое и привилегированное стратегическое партнерство. Прошлой ночью состоялся телефонный разговор между премьер-министром Моди и президентом Путиным, в рамках которого президент Путин выразил поддержку позиции Индии, а премьер-министр Моди выразил благодарность президенту Путину за соболезнования.

О возможности международного посредничества

— Индия и Россия являются партнерами в сфере контртерроризма. Вопрос посредничества со стороны России или любой другой страны не рассматривается. Индия и Пакистан проведут переговоры и диалог сразу же после того, как наступит конец терроризму в Пакистане. Мы не рассматриваем посредничества в данном вопросе. Это наша позиция и ее поддерживает международное сообщество. Напряжение в регионе уменьшается. Мы надеемся, что мы можем двигаться вперед к стабилизации ситуации. И самым главным вопросом является то, чтобы Пакистан предпринял действия против террористических группировок, расположенных на его территории.

Об индийско-российском партнерстве

— Учитывая тот факт, что Россия подвергалась террористическим угрозам, наши российские друзья поймут действия, предпринятые Индией. Это является истинным подтверждением стратегического партнерства между Индией и Россией. Конечно же эти отношения нельзя сравнить ни скаками другими отношениями. Мы надеемся, что напряжение уменьшится. Оно уже уменьшается. И мы все будем жить в условиях свободных от терроризма.

Ранее Пятый канал сообщал, что Пакистан освободил попавшего в плен в ходе воздушного боя 27 февраля индийского летчика Абхинандана Вартхамана и отправил его на родину через единственный действующий между двумя странами пограничный пункт.