Тысячи погибших за 70 лет: К чему приведет конфликт Нью-Дели и Исламабада

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Ситуацию усугубляет нелегальное обладание обеими странами ядерным оружием.

Фото, видео: ТАСС / Pacific Press / Barcroft Images

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 1

С момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году в отношениях Индии и Пакистана неоднократно вспыхивали не просто конфликты, но и войны. Камнем преткновения стали регионы Джамму и Кашмир, которые при установлении межгосударственной границы были присоединены к Индии.

Как известно, большинство населения Индии исповедует индуизм, а Пакистана — ислам. Фундаментальный конфликт между странами зародился из-за того, что Кашмир населяют именно мусульмане. В ходе произошедших войн 1947–1949, 1965, 1971 годов с обеих сторон погибли тысячи человек.

Ситуация усугубилась в конце 1980-х годов, когда в Кашмире резко активизировались исламистские террористические группировки, требующие «свободы оккупированного Индией Кашмира». В 1999 году это привело «Каргильской войне», которая также унесла жизни сотен людей.

Не было мирного сосуществования между соседями и в XXI веке, но до полномасштабных боестолкновений все же не доходило. Однако в феврале 2019 года между Нью-Дели и Исламабадом разразился дипломатический кризис. Его причиной стал теракт 14 февраля, в ходе которого смертник подорвал автомобиль рядом с военной автоколонной. Погибли 45 человек, а ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») из Кашмира.

В ответ на это 26 февраля ВВС Индии уничтожили тренировочный лагерь «Джаиш-е-Мухаммад», сбросив на него бомбы общей массой одна тонна.

Исламабад не заставили себя долго ждать — ВВС Пакистана сбили два индийских МиГа, а один из пилотов взят в плен. Более того, власти страны решили закрыть свое воздушное пространство, чем нарушили международное авиасообщение.

Однако штат Джамму и Кашмир, на часть которого к тому же еще претендует и Китай, не является единственной проблемой в отношениях Индии и Пакистана. С момента их образования страны спорят о разделе воды бассейна реки Инд для ирригации.

Вызывает беспокойство, что обе страны являются нелегитимными членами так называемого ядерного клуба. Их арсеналы, по различным оценкам, колеблются в пределах 90–120 боеголовок.

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 1

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