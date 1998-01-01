Захарова объяснила, зачем британские СМИ пытаются сделать из посла РФ шпиона

, 8:42 Эфирная новость 74

В МИД РФ ответили на безосновательные обвинения в адрес посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

Тема:
Отравление Скрипаля 580

Российское посольство в Лондоне ответило британской прессе. В первую годовщину инцидента в Солсбери издания словно соревнуются между собой — кто ярче напомнит о тех событиях. И сочинит что-нибудь новое.

Дошло до того, что в шпионаже обвинили уже посла России в Великобритании Александра Яковенко. Якобы, в 86-м году он был выслан из Нью-Йорка, а 20 лет назад получил в Москве орден за шпионскую деятельность. Наши дипломаты напоминают: Яковенко покинул США, когда у него закончилась командировка, а награду ему вручили после успешных переговоров по запуску МКС.

На сайте посольства России в Великобритании дан детальный ответ по каждому такому «горячему» — в кавычках — заявлению британской прессы. Виртуальная беседа с редактором заканчивается фразой: «Посол ждет ваших извинений». Так называемые «расследования» журналистов не остались без внимания и официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

— Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано. Журналисты там не зря едят свою кашу… Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери. Правительство Мэй молчит все упорнее. А посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона. Тактика не новая и очень глупая, — написала Мария Захарова в своем Facebook.

Доклад, опубликованный нашими дипломатами, занял полсотни страниц — это полная информация, которая есть у российской стороны по делу Скрипалей. Наш МИД направил в британский форин-офис около 60 нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию, но реакции британских властей не дождались.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом в британском городе Солсбери. Им удалось выздороветь. Позднее в Эймсбери произошел похожий случай — наркоман якобы нашел на улице духи, которые подарил своей сожительнице, однако позднее выяснилось, что во флаконе находился яд. В результате мужчина выжил, а его подруга скончалась. Москва неоднократно отрицала обвинения Запада в причастности к инциденту в Солсбери.

Ранее Пятый канал рассказывал, кого Мария Захарова назвала «трагедией Украины».

Тема:
Отравление Скрипаля 580
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