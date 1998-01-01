Видео: Саперы из Армении разминируют окрестности Алеппо

Неподалеку от Алеппо в одном из крупнейших сельскохозяйственных районов арабской республики проходит масштабное разминирование. Гектары плодородных земель освобождают от смертоносного оружия.

В составе группы — опытные саперы из Армении. Ереван принимает самое активное участие в гуманитарной миссии.

Специалистам предстоит проверить сантиметр за сантиметром — местные поля буквально напичканы взрывчаткой — «подарки» боевиков исчисляются тысячами, а масса тротила– десятками тонн.

Отправлять специалистов по гуманитарному разминированию в зоны конфликтов — всегда считалось правилом хорошего тона в международной политике. Но этот жест Армении почему-то очень болезненно восприняли в Вашингтоне.

О том, с чего начинается мир, смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что из-за действий США страдают тысячи беженцев в сирийском лагере Эр-Рукбан.