Страшные поверья и приметы масленичной недели

, 21:07 30

Оказывается, по форме и цвету блинов можно узнать скрытое настоящее и ближайшее будущее, а если не взглянуть на чучело Масленицы хотя бы издалека — скоро умрешь.

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Масленица на Руси издревле была не только веселым праздником, когда можно развлечься во время гуляний и вдоволь наесться блинов, но и периодом, когда необходимо неукоснительно придерживаться определенных правил и соблюдать обычаи, чтобы не навлечь беду на себя и своих близких. Сайт KP.RU разузнал самые страшные приметы масленичной недели.

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Видео: Как правильно выбирать блины на Масленицу

Во-первых, о надвигающихся проблемах можно узнать во время приготовления блинов. И поговорка «первый блин комом» здесь не работает. Если они прилипли к сковороде, пригорели или плохо пропеклись — жди в скором времени неприятностей и болезней в семье. Кроме того, выпекая блины, нужно смотреть на припек: если он формируется сбоку, значит муж изменяет. И вообще кривые края блина сулят несчастливую жизнь с избранником. А слишком румяная серединка свидетельствует о слабом здоровье хозяйки.

На Масленицу ни в коем случае не следует пользоваться ножом и вилкой — это привлекает несчастья. Блины нужно либо есть целиком, либо разрывать на части руками.

Теща обязательно должна пригласить на блины зятя, и если угощение придется ему не по вкусу, весь последующий год пройдет в ссорах.

А еще существует поговорка: «Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится». И если все наготовленное вы не успеете съесть до начала Великого поста, ни в коем случае нельзя выбрасывать оставшееся — иначе в будущем вас ждет нищета. Недоеденные праздничные блюда обязательно нужно раздать бедным и голодным. Убыток семье предвещает и отсутствие снежных шапок на елях возле дома.

Женщинам на масленичной неделе запрещается рукодельничать — считается, что это занятие беспокоит души умерших, которые в праздничные дни витают вокруг.

И еще одна страшная примета: если не взглянуть на чучело Масленицы хотя бы издалека, скоро умрешь.

Ранее Пятый канал рассказывал о народных приметах на Ярилин день.

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